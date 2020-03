A cause de la fatigue et d'une maladie persistante, Céline Dion a dû renoncer à prester certains concerts.

"Nous avons le regret de vous informer qu'en raison d'un rhume, Céline Dion reportera deux représentations de sa tournée mondiale prévue cette semaine à Washington, D.C et Pittsburgh." Les équipes de la star québécoise ont annoncé la triste nouvelle sur Facebook. A cause d'une maladie, Céline Dion est donc obligée de reporter son Courage World Tour. Face à ces symptômes persistants, elle se serait même fait tester pour le coronavirus, selon Closer.

Mais pas de panique pour la chanteuse. Elle a juste réalisé ces tests par mesure de précaution et sur conseil de ses médecins. "Lundi soir, après avoir terminé six spectacles à New York, Céline a commencé à ressentir les symptômes d'un rhume. Les symptômes ont persisté mardi, et ses médecins lui ont demandé de se reposer pendant les 5-7 prochains jours. Après l'avoir testée, les médecins ont conclu que son virus n'était pas lié à COVID-19" précise encore le message.

Toujours sur Facebook, la chanteuse a annoncé personnellement qu'elle reprendrait les concerts le 24 mars prochain à Denver. "Je suis tellement désolée de décevoir mes fans à Washington D.C. et Pittsburgh... J'espère que tout le monde comprend..."