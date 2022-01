"Je m'épanouis de te voir grandir"

"René-Charles, 21 ans de rêves se sont écoulés déjà. Nous t’avons donné la vie… Merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau que tu nous as offert de devenir tes parents. Depuis ce jour, je m’épanouis de te voir grandir", a-t-elle écrit, partageant une photo prise à la maternité. On y voit la diva québécoise, 32 ans à l'époque, tenir son nourrisson avec René, bienveillant aux côtés du duo. "Ton intelligence, ta générosité, ton courage, et ta grande sensibilité ne cessent de m’émouvoir. Nous t’avons guidé de nos rêves en te tenant la main. Continue d’explorer et surtout, écoute ton cœur en sachant que tu es toujours porté par notre amour afin que maintenant tes propres rêves se réalisent", a-t-elle poursuivi.

Tout comme sa mère, René-Charles aspire à percer dans l'industrie musicale. L'année dernière, pour ses 20 ans, le jeune homme sortait un premier EP de rap baptisé CasiNo.5 sous le pseudonyme RC Angelil.