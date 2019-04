C’est une véritable déclaration d’amour que l’on trouve dans les pages de Time Magazine.

Comme chaque année, le prestigieux magazine a dévoilé son classement des personnalités les plus influentes de l’année. Lady Gaga en fait partie, et une autre diva valide ce statut à 100% : Céline Dion.

"La voix de Lady Gaga se fait entendre où ça compte vraiment !"

« J’adore Lady Gaga. Je pense qu’elle est l’une des plus belles voix du monde : puissante, convaincante, passionnée et sensible », estime la star de 51 ans. Mais pour elle, il faut aussi saluer tout ce que l’Américaine apporte en dehors de la musique. « Ce qui la rend encore plus spéciale et unique et ce qui fait d’elle une influence aussi puissante sur notre société actuelle, c’est qu’elle incite ses fans à adopter les mêmes valeurs qu’elle : se battre pour leurs convictions, malgré ce que les autres pensent. En faisant cela, elle leur donne la force de croire en eux », continue Céline Dion qui trouve que son « héritage dépasse les frontières du show-business ». « Que ce soit du soutien indéfectible qu’elle manifeste à la communauté LGBT ou encore sa campagne contre l’intimidation et le harcèlement, la voix de Lady Gaga se fait entendre où ça compte vraiment ! » La relève est assurée.