"Journée spéciale"

Ce mercredi 30 mars, la diva fête en effet son 54e anniversaire. Pour marquer le coup malgré sa vie quelque peu en retrait, Céline Dion a gratifié ses 5 millions de followers d'une photo d'elle enfant. On y voila la fillette dans une marinière à col roulé et avec un large sourire. "Aujourd’hui est une journée spéciale… c’est l’anniversaire de Céline ! Joignez-vous à nous et partagez vos souhaits dans les commentaires !", peut-on lire en légende de la publication. Ses nombreux fans ne sont pas faits prier et plus de 2000 commentaires ont été publiés en une heure.