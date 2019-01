Céline Dion aurait-elle remplacé son René Angélil dans son petit cœur d’artiste ?

Après des mois d’attente, la diva canadienne a clarifié la relation qu’elle entretient avec son danseur et chorégraphe espagnol Pepe Muñoz. "Oui, il y a un autre homme dans ma vie", explique la chanteuse de 50 ans au Sun. "Mais ce n’est pas l’homme de ma vie. On s’est très vite attaché en tant qu’amis, ça a évolué… mais ne mélangeons pas tout." Céline Dion, qui le surnomme d’ailleurs Pepe la friendzone , comprend toutefois pourquoi on les imagine ensemble. "Bien sûr, on se fait des câlins, on se tient la main et on sort ensemble, donc c’est ce que les gens voient de nous."