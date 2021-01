Depuis la disparition de son mari en 2016, Céline Dion n’en fait plus qu’à sa tête. À croire que pendant plus de 20 ans, elle a été bridée. Elle s’affiche désormais dans les tenues les plus extravagantes et parfois même osées. Dernière transformation en date de son look, elle affiche désormais une chevelure rousse. C'est du moins ce que laisse supposer la photo qui accompagne les bons voeux qu'elle a adressé à ses fans sur Instagram.

Sacrilège pour celle qui depuis 2019 est l’ambassadrice de L’Oréal de Paris pour la coloration Excellence, à savoir “un blond foncé, très sensuel et lumineux, à la fois profond et plein de reflets”, avait expliqué Stéphane Lancien, hair-artist de la marque dans les pages de Gala.

Un mariage royal

Ce nouveau look qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ne cessent de commenter toutes les excentricités de la chanteuse. Ceux-ci savent pourtant que “trop” n’existe pas dans la vie de Céline Dion. Pour s’en convaincre, il suffit de se replonger dans les pages du Journal de Montréal et de La Presse qui avaient divulgué les dessous du mariage de la star avec son pygmalion René Angélil.

Le couple s’était uni le 17 décembre 1994 avec une cérémonie organisée dans la basilique Notre-Dame de Montréal où s’étaient rassemblés 500 invités et pas moins de 200 médias venus du monde entier pour couvrir l’événement. Coût total de l’opération: un demi-million de dollars. Outre la location de la basilique et la réception pour les convives, le prix des ornementations florales était compris entre 100000 et 200000 dollars. Huit cents personnes avaient œuvré pendant trois mois pour préparer cette seule journée de fête!

Quant à la robe portée ce jour-là par Céline Dion, elle avait nécessité 1000 heures de travail, tandis que le diadème qu’elle portait sur la tête devait aussi valoir son paquet de billets verts puisqu’il était garni de 2000 cristaux autrichiens. De quoi rivaliser avec la plus royale des noces...