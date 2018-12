La chanteuse canadienne a dévoilé le cliché sur son compte Instagram lundi.





Les dernières apparitions de Céline Dion étaient excentriques avec des looks plus étonnants les uns que les autres. Pour sa carte de voeux, l’artiste a fait dans la simplicité.

Tout sourire, vêtue d’un sweat blanc, bottines léopard aux pieds, elle pose aux côtés de ses trois fils, René-Charles et les jumeaux Eddy et Nelson devant un imposant sapin de Noël . Le quatuor est accompagné des deux chiens de la famille. “Que votre coeur et votre maison soient remplis de chaleur, de paix et d’amour. Joyeuses fêtes à tous !” peut-on lire en légende.

Quelques jours plus tôt, une vidéo, déjà dans l'esprit de Noël, avait été publiée sur le compte Instagram de la chanteuse. On y voyait Céline Dion, il y a quelques années, chanter la chanson "Feliz Navidad" de José Feliciano aux côtés de ses parents et ses frères et soeurs dans un studio d’enregistrement.