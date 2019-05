Carpool Karaoke diffusée sur la chaîne américaine CBS, Céline Dion a arpenté les rues de la ville dans une voiture aux côtés de l'animateur James Corden. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste y a mis du coeur à l'ouvrage ! La chanteuse a fait sensation à Las Vegas. Invitée de l'émissiondiffusée sur la chaîne américaine CBS, Céline Dion a arpenté les rues de la ville dans une voiture aux côtés de l'animateur James Corden. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste y a mis du coeur à l'ouvrage !





Elle s'est adonnée dans un premier temps à quelques karaokés avec son complice d'un jour, plus motivée que jamais. Mais la scène la plus hilarante de l'émission est sans aucun doute ce moment où Céline Dion rejoue la mythique scène du Titanic où Rose et Jack se retrouvent tous les deux à l'avant du bateau. Céline Dion s'est glissée dans la peau de Kate Winslet, James Corden dans celle de Leonardo Dicaprio. On les découvre en train de reproduire les mêmes gestes et faire du playback sur l'inoubliable chanson " My heart will go on" interprétée par Céline Dion. Le bateau est beaucoup moins imposant que dans le film de James Cameron sorti en 1997, mais la mise en scène est magnifique. On peut voir des jets d'eau propulsés devant le Caesars Palace où la chanteuse de 51 ans est en représentation jusqu'au 8 juin.





Le clou de ce superbe spectacle est sans aucun doute le visage des passants face à cette situation. Certains sont surpris, émerveillés, tandis que d'autres n'ont pas pu s'empêcher de filmer la scène avec leur smartphone. Le final est lui aussi une réussite. Céline Dion jette dans l'eau une réplique du collier de Rose sous les applaudissements du public. Du grand Céline !