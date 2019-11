En janvier 2016, Céline Dion a perdu son mari René Angelil, décédé des suites d'un cancer.

La chanteur québécoise s'est confiée à Bunte.de sur les derniers instants qu'elle a vécu avec celui qui l'a découverte dans les années 80.

Après plus de 30 ans de vie commune, la disparition de René a été très douloureuse pour Céline Dion ainsi que pour ses enfants. Ce dernier souffrait lors de ses derniers jours. Sa mort a finalement été un soulagement pour la musicienne et ses proches. "En fin de compte, sa mort n’a pas seulement été un salut pour lui, mais pour nous tous : les enfants, la famille et moi. Le voir souffrir autant pendant plusieurs années et faire l'expérience de son tourment a brisé nos cœurs ", affirme-t-elle.

Céline Dion a également fait part de la promesse faite à René quelques jours avant sa mort : "Quand il est devenu de plus en plus faible, je l’ai serré dans mes bras un jour et je lui ai dit : 'Ne t’inquiète plus et laisse-toi aller. Tu as pris soin de nous tous et tu as toujours voulu le meilleur pour nous. Ne t’inquiète plus et pars en paix, je promets que je prendrai bien soin des garçons et de tout'. "