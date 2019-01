La diva assume son physique, son goût pour la mode et son amitié troublante avec Pepe Munoz. Et les qu'en dira-t-on, elle s'en fiche, livre celle qui se dit célibataire et heureuse dans une interview au Sun.





Sans cesse sous les feux des projecteurs depuis sa venue à Paris pour la Haute Couture Fashion Week ( durant laquelle elle n'a pas hésité à dégainer les looks les plus dingues, comme à son habitude ), Céline Dion a accordé une interview au journal britannique "The Sun ". Un entretien rare qui a été très lu et décrypté et dans lequel la star se confie avec sincérité mais aussi avec ambiguïté.

Notamment à propos de Pepe Munoz, le danseur de 34 ans qui l'accompagne partout et avec lequel elle échange de nombreux gestes tendes et complices. "Les médias ont dit "Oh mon dieu, René vient de mourir et maintenant il y a un autre homme", analyse-t-elle. Mais elle poursuit : "Ne mélangeons pas tout. Nous sommes amis, meilleurs amis. Bien sûr nous nous câlinons, nous nous tenons la main et nous sortons, donc les gens voient cela. Ce que je veux dire, c'est que c'est un gentleman. Il me tend la main quand nous sortons», ajoute la chanteuse, qui précise au passage qu’elle est célibataire.

Les critiques sur son poids, "elle s'en fiche"

© Reporters



Dans ce même entretien, la chanteuse revient aussi sur son âge, à l'appoche de ses 51 ans qui arriveront en mars : "Pour être honnête, je pense vivre ma meilleure vie en ce moment et je veux vraiment profiter de chaque instant. C’est tout nouveau. C’est comme si j’avais un second souffle, avoir 50 ans me réussit."

Les inquiétudes de ses fans concernant son poids sont à mettre aux oubliettes car selon le journaliste qui l'a interrogé à ce sujet : "Céline s'en fiche" : "Si ça plaît, je suis là. Sinon, laissez-moi tranquille". La diva se sent tonique et en forme, prête à porter avec délice toutes les excentricités vestimentaires qui ponctuent (presque) toutes ses sorties. La mode, elle adore ça et elle assume tout, notamment sa silhouette, cela l'aide à se sentir séduisante : "Je le fais pour moi. Je veux me sentir forte, belle, féminine et sexy".