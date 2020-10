Délurée, haute en couleurs et définitivement icône de mode, Céline Dion sait aussi prendre le temps de se ressourcer sans chichis. À 52 ans, celle qui régale régulièrement les fans et les curieux avec des vidéos délirantes à souhait a profité du Thanksgiving canadien pour exprimer une partie plus zen de sa personnalité.

"En ces temps difficiles, il est encore plus important de se rappeler toutes les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. J'espère que vous trouverez des moments de paix, de bonheur et d'amour, aujourd'hui et tous les jours", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, accompagnant la publication d'une photo - une fois n'est pas coutume - au naturel. Exit les looks de créateurs imaginés par les stylistes Law Roach ou Pepe Munoz et le maquillage extravagant, la star s'y affiche en maillot de corps et en queue de cheval. "Belle au naturel" ou "j’adore même au naturel Céline, tu es tellement magnifique", lui ont écrit ses fans, conquis.