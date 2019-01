Mère et fils, en sportswear, détendus et souriant à l'objectif, Céline passant des bras protecteurs autour de son fils : c'est cette photo que la chanteuse mondialement connue a voulu poster sur son compte Instagram le samedi suivant l'anniversaire de René-Charles, 18 ans.

Elle est accompagnée d'un message doux, en deux langues, dans lequel elle dit tout son amour pour son fils et la confiance qu'elle lui porte : "La chance appartient à celui qui la prend. Tu es passionné, intelligent et doué, tu sauras prendre les bonnes décisions, j’en suis certaine."

Céline Dion évoque également René Angelil, le qualifiant de "guide" pour celui qui vient de fêter ses 18 ans : "Tu as un guide là-haut, ton père qui t’aidera à faire les bons choix. Et ici, il y a moi pour te tenir la main et toujours t’envelopper de mon amour inconditionnel."

Enfin, elle termine plus légèrement en lui souhaitant de profiter de ses 18 ans. Ces deux-là sont complices, et cela se sent !