Ces derniers temps, Céline Dion fait parler une partie plus apaisée de sa personnalité. Loin du tumulte de Las Vegas ou des Fashion Weeks qu'elle écume pourtant avec passion, la star s'est ressourcée dans la campagne québécoise avec ses jumeaux Nelson et Eddy, 9 ans. Après son cliché au naturel à l'occasion du Thanksgiving Day canadien, la chanteuse a adressé un message inspirant pour le Spirit Day, une journée annuelle de sensibilisation aux LGBTQ observée le troisième jeudi d’octobre.

"Aujourd’hui, nous portons du violet en solidarité au #SpiritDay et @glaad ! Je vous encourage tous à vous joindre à nous et à vous mobiliser contre l’intimidation anti-LGBTQ. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez vous impliquer et soutenir les jeunes LGBTQ", a écrit celle qui avait imaginé une collection pour enfants non genrée.