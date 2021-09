"J’habite depuis plus de dix ans en Belgique, nous confiait récemment Francis Lalanne. Deux ans à Rhode-Saint-Genèse et presque neuf ans sur la Grand-Place de Bruxelles. C’était à côté de la Rose Blanche, les trois étages au-dessus du diamantaire qui, à l’époque, était une agence de voyages. " Le saltimbanque de 63 ans ne parle pas d’exil fiscal. "O n ne s’exile pas quand on aime la Belgique comme je l’aime. On a plutôt l’impression de rentrer au pays. Cette attirance, c’est vraiment Montaigne et La Boétie. C’est parce que c’était moi et parce que c’était elle. Je ne sais pas expliquer ça. Mais, quand j’ai posé les pieds dans ce pays, je me suis senti chez moi. La façon d’être des Belges me correspond. Je me sens belge. Ce n’est pas qu’une convivialité mais surtout cette faculté de ne pas laisser les problèmes nous enlever notre joie de vivre. On ne s’applique pas la double peine ici. À savoir le moral à zéro et la vie difficile. Ici, le moral à zéro n’existe pas."

Et Francis Lalanne ne semble pas être le seul à vivre au Plats Pays. Outre les Depardieu (Estaimpuis), Daniel Auteuil (Lasne), Bruno Solo (Bruxelles), Tsilla Chelton (Tatie Danielle), Paul Belmondo, Emmanuelle Béart, José Garcia, Roland Magdane, Bernard Tapie, Christophe Lambert ou encore Arthur (Uccle), Paul-Loup Sulitzer, Christian Clavier (Saint-Gilles) et Ronn Moss (l’ex-star d’Amour, gloire et beauté, Ridge Forrester dans Top Models, s’est installée du côté d’Ostende), qui ont gravité sur nos terres quelque temps, certains y ont toujours leur domicile en Belgique - ou du moins un des leurs. À commencer par le célèbre magicien de la télé (Taratata, N’oubliez pas les paroles) et ex-mari de Lara Fabian, Gérard Pullicino, du côté de Waterloo. Mais aussi l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, à Bruxelles, comme la chanteuse Yseult ou encore l’influenceuse Enjoy Phoenix, qui a emménagé avec son compagnon et DJ bruxellois Henri PFR.

Sans oublier un certain Dany Boon, citoyen d’honneur de la ville de Tournai, où le Ch’ti a étudié, qui a une maison à Uccle depuis cinq ans. " J’ai une maison et même une boîte de production (26 DB Productions, NdlR) avec des salariés, etc., nous confiait l’acteur en 2018. Tout comme j’ai une boîte de production en France et aux États-Unis. Je travaille donc dans les trois pays. Et j’ai même toujours blagué en disant que j’étais le seul Français à avoir une maison en Belgique mais pas pour des raisons fiscales (sourire) !"