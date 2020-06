Les célébrités ne sont pas à l’abri des théories du complot qui ont inondé les réseaux sociaux pendant la crise du coronavirus.

L’acteur et chanteur John Cusack, par exemple, a récemment rédigé un tweet dans lequel il indique que le réseau 5G "est très mauvais pour la santé", sans avancer d’argument scientifique. Son tweet lui a valu les foudres d’une grande partie de ses followers.

Avant lui, d’autres stars comme Woody Harrelson et M.I.A. ont contribué à la propagation de la théorie selon laquelle il existerait un lien entre le réseau 5G et la pandémie mondiale que nous traversons. Certains prétendent en effet que le nouveau réseau contribuerait à affaiblir le système immunitaire et rendrait ainsi les gens plus sensibles au virus.

Plus près de chez nous, l’actrice Juliette Binoche a également relayé une théorie du complot selon laquelle on suggère que les vaccins seraient le fruit d’une manipulation "de grands groupes financiers" et dans laquelle elle dit s’opposer à l’injection d’une puce sous-cutanée. Là aussi, l’actrice a recueilli une volée de bois vert après son tweet, certains internautes n’hésitant pas à l’accuser d’être "cinglée et dangereuse". L’actrice avait également fait un peu plus tôt la promotion d’un pseudo-remède naturel contre le virus qui s’avère en réalité dangereux, selon l’Agence nationale de sécurité des médicaments.