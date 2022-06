Le 3 juin dernier, lors de l'enregistrement de La Chanson secrète présenté par Nikos Aliagas sur TF1, 14 plaintes avaient été reçues par les forces de l'ordre. Avant ça, au festival de Cannes, c'est Andy, candidat des Marseillais et ex-compagnon de Maeva Ghennam qui avait été piqué à son insu lors d'une soiré. "Je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi lorsque j'ai senti comme une seringue me piquer dans le dos, expliquait-il sur Instagram. Dans la foulée, je fais un malaise. Je ne contrôlais pas mon corps, j'étais incapable de parler et de bouger, avec des sensations de nausées."

Face à ce nouveau fléau en plein recrudescence, les autorités, les festivals, etc. ont pris des mesures pour contrer la pratique. Ces piqûres sauvages inquiètent donc aussi les artistes qui additionnent les concerts et les foules. A commencer par le rappeur Damso qui vient de mettre en garde ses fans. "Faites attention les gens, les piqûres tout ça, j’en ai entendu parler", a-t-il ainsi déclaré sur scène, en plein milieu d'un concert. "Ces gars-là vous pouvez dégager, pas de piqûres ici s’il vous plaît. Merci beaucoup". Un discours qu'il a repris en vidéo sur son compte Tiktok et en le commentant de la sorte: "Faites attention à vous".