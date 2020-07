Si l’heure est à la paix des “braves” dans les différents clans Hallyday, d’autres successions ont été tout aussi houleuses. Voire bien pire...

Après deux années et demie de tiraillements, de déclarations fracassantes et de coups tordus, la saga de l’héritage de Johnny a pris une nouvelle tournure ce vendredi 3 juillet. L’heure est désormais à la conciliation entre certains protagonistes de cette pitoyable affaire. “Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday”, a indiqué l’avocat Gilles Gauer, en charge des affaires de l’ex-épouse du chanteur. “Laeticia nous avait demandé d’atteindre un certain nombre de buts, dont le premier était de trouver un accord qui permette de construire l’avenir pour recréer la paix au sein de la famille, un accord sur le devenir de l’œuvre de Johnny, et protecteur particulièrement à l’égard de Jade et Joy.”

Dans la foulée, David Hallyday s’est aussi positionné. “Nous nous réjouissons de cet accord […]. Plus simplement, nous ne demandons rien et, dès lors qu’il y a cet accord, nous nous désistons de toute action”, a précisé son conseil. Finalement, les seuls à s’être frottés les mains dans cette affaire, ce sont les avocats qui ont certainement réclamé aux parties de juteux honoraires.

Le cas Maurice Jarre