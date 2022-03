On y voit l'icône sortir d'un restaurant londonien avec son fils Rocco, issu de son mariage avec Guy Richie. Caché derrière de grandes lunettes noires, son visage apparaît boursouflé. Ses mains, elles, trahissent l'âge de la "Material Girl". L'écart entre la réalité et l'image que la star donne d'elle jour après jour sur Instagram n'a pas manqué de faire réagir ses fans. "Quand Madonna ne ressemble plus à Madonna", "on dirait Megan Fox tombée dans la javel", "vive le botox et l'acide", sont certains des commentaires laissés sur Twitter. On y voit l'icône sortir d'un restaurant londonien avec son fils Rocco, issu de son mariage avec Guy Richie. Caché derrière de grandes lunettes noires, son visage apparaît boursouflé. Ses mains, elles, trahissent l'âge de la "Material Girl". L'écart entre la réalité et l'image que la star donne d'elle jour après jour sur Instagram n'a pas manqué de faire réagir ses fans., sont certains des commentaires laissés sur Twitter.

La vérité révélée au grand jour. À 63 ans, Madonna use et abuse des applications de retouches depuis plusieurs mois. La chanteuse américaine, hyper active sur les réseaux sociaux, a pour habitude de transformer son visage à l'extrême pour avoir l'air plus jeune. De récents clichés pris par la presse britannique montrent la "Queen of Pop" telle qu'elle est réellement.