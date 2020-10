Récemment interviewée par le magazineDakota Johnson est revenue sur le phénomène. Elle a notamment expliqué qu'elle avait gardé plusieurs accessoires du film, comme un fouet en cuir. "", une manière de faire comprendre qu'elle n'en a pas personnellement l'usage. "", a rajouté l'actrice.

Si l'actrice a souhaité conserver quelques souvenirs de cette période, elle était néanmoins ravie lorsque la saga s'est achevée. En effet, le tournage s'est avéré compliqué en raison des nombreuses scènes de sexe. "On ne couche pas vraiment ensemble. Mais je dois faire semblant pendant sept heures d’affilées, et j’en ai marre", avait-elle confié lors du tournage du dernier film. Un expert était même présent en permanence sur le plateau pour s'assurer que les scènes en question soient les plus fidèles à la réalité.

La production avait néanmoins mis tout en oeuvre pour que Dakota Johnson et Jamie Dornan travaillent dans les circonstances les plus confortables et respectueuses possible. L'acteur portait ainsi une prothèse sur son pénis, il avait d'ailleurs précisé dans son contrat qu'il refusait d'apparaître nu à l'écran. Un travail fastidieux pour l'équipe de post-production qui a dû user de toutes sortes de stratagèmes pour que l'illusion soit parfaite.