En effet, le comédien d’origine argentine y était professeur de théâtre lors des saisons 2, 3 et 4. Et dans une interview accordée à Evelyne Thomas sur Non Stop People, il s’est confié sur sa jeunesse, marquée par un emprisonnement et de la torture en Argentine, pays qu’il a quitté à 20 ans pour fuir la dictature de Jorge Rafael Videla Redondo.

"J’étais à la fac d’architecture et c’était déjà une raison valable pour être torturé, emprisonné, confesse celui qui était âgé de 18 ans à l’époque. On devait enterrer des livres, des disques… J’ai été un peu secoué, pendant une semaine et demie. J’ai du mal à le dire. Je n’ai pas été à Alcatraz non plus. Mais vous n’êtes pas sûr de pouvoir sortir vivant de là. J’y pense très souvent, je fais des cauchemars encore, 40 ans plus tard."