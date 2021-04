Test ADN

Voilà une histoire qui risque de faire rire jaune du côté de Buckingham Palace. Depuis plusieurs semaines, Simon Dorante-Day assure à cor et à cri être le digne héritier du prince de Galles. Né en Grande-Bretagne, mais installé dans le Queensland australien, cet ingénieur père de 9 enfants assure être le fils de Charles et de Camilla Parker-Bowles, rapportent Vanity Fair et

L'homme de 55 ans dit à qui veut bien l'entendre qu'il est le fruit de leurs amours adolescentes – ils avaient alors 17 et 18 ans – et qu'il a été adopté par des proches de la famille royale. Ses parents, Winifred et Ernest, auraient en effet travaillé pour Elizabeth II et le prince Philip dans les années 1960. Celui qui a déjà essuyé plusieurs échecs devant les tribunaux s'en remet désormais à la compétence de Haute Cour d'Australie et réclame même un test ADN. En attendant, Simon Dorante-Day n'a pas hésité à partager ce qu'il estime être une preuve irréfutable : la ressemblance de l'un de ses fils de 20 ans avec la Reine. "Ma grand-mère m’a dit que j’étais le fils de Camilla et de Charles à plusieurs reprises", a-t-il prétendu sur la chaîne australienne Seven News. Le doute reste permis.