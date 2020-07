À 51 ans, l'actrice de Friends aurait immédiatement accepté cette requête, alors que la pop star américaine ne devrait plus tarder à accoucher d'une petite fille. L'annonce intervient alors que l'on apprend que les deux stars ont profité de la période de quarantaine pour tisser des liens (encore) plus solides. " Pendant le confinement, elles ont fait des promenades ensemble en respectant bien les distances et ont passé beaucoup de temps à deux", indiquait récemment un proche dans les colonnes du Daily Mirror.

Ce n'est pas la première fois que "Rachel Green" a cet honneur puisqu'elle est déjà la marraine de Coco, la fille de 16 ans de Courteney Cox et David Arquette.