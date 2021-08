A de rares exceptions, les familles royales européennes ont fait le choix de passer les vacances d’été à domicile. La reine Elizabeth II n’a pas dérogé à ses habitudes estivales avec son installation à Balmoral en Ecosse où enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants vont se succéder pour lui rendre visite. Le duc et la duchesse de Cambridge viennent de séjourner une année de plus aux îles Scilly en Cornouailles avec leurs enfants.

La reine de Danemark met toujours à profit l’été pour effectuer des déplacements à bord du yacht royal Dannebrog. Au programme 2021 figuraient les îles Féroé puis le Groenland mais la situation sanitaire a contraint la souveraine à annuler ce second voyage. Elle est donc restée dans le Jutland du Sud. Le prince héritier Frederik et la princesse héritière Mary ont été vus avec leurs enfants à Skagen au confluent des mers du Nord et de la Baltique.

En Suède, toute la famille royale est réunie au château de Solliden sur l’île d’Öland où on a pu les apercevoir vaquer à leurs loisirs et assister à des événements culturels. Pareil pour la famille royale de Norvège restée au pays.

Le roi Felipe, la reine Letizia, la princesse des Asturies et l’infante Sofia ont pris leurs quartiers à Palma de Majorque où le roi participe à des régates. Il est prévu que la famille effectue plusieurs apparitions publiques notamment dans le cadre de visite de villages et musées.

Seules exceptions : les souverains néerlandais qui ont mis le cap sur leur villa grecque du Péloponnèse, la famille grand-ducale de Luxembourg qui a rejoint sa villa de Cabasson dans le Sud de la France et les souverains belges qui profitent de la quiétude de l’île d’Yeu.