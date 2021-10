Une apparition presque parfaite. Alors que son divorce houleux avec Brad Pitt a quelque peu éclipsé sa carrière ces dernières années, Angelina Jolie vient de réaffirmer son statut de star glamourissime.

Ce dimanche 24 octobre, l'actrice américaine de 46 ans était à Rome pour l'avant-première de Eternals, et elle avait sorti le grand jeu. Silhouette ciselée, teint frais et sublime robe bustier Atelier Versace, Angelina Jolie était tout proche du dix sur dix. La faute à un raté capillaire incompréhensible. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas manqué de relever que la star avait eu recours à des extensions mal mises et particulièrement visibles. "Qui a mis ces extensions à ma reine Angelina Jolie, quelqu’un doit se faire virer", "celui qui a fait les extensions de cheveux d’Angelina doit être un ami de Jennifer (Aniston, Ndlr)", a noté Madame Figaro. Un couac rectifié dès le lendemain pour un photocall dans la capitale italienne.