Un petit prince survolté. Entre grimaces et pitreries, les facéties de Louis de Cambridge, 4 ans, ont rythmé le jubilé de platine d'Elizabeth II. Mais le dimanche 5 juin, jour de clôture de l'événement historique, un moment un peu plus tendu qu'à l'habituée a surpris les fans de la famille royale britannique.

Assis à côté de Kate Middleton, le petit frère de George et Charlotte avait bien du mal à rester en place devant le "Platinum Pageant", cérémonie-spectacle venant une nouvelle fois honorer les 70 années de la reine sur le trône. On y voit Louis, très agité, mettre la main sur la bouche de sa maman pour la faire taire. Passablement irritée, la duchesse garde bonne figure et tente tant bien que mal de faire régner le calme. La vidéo, vue près de 20 millions de fois, a divisé les réseaux sociaux.

"À quel moment passe-t-on de 'waouh!, ce bambin est si chou' à 'vous n'avez aucun contrôle sur vos enfants' ?", a notamment pesté un internaute. D'autres estiment que c'est parfaitement normal pour un garçon de son âge au vu du contexte. Kate Middleton et le prince William, eux, ont préféré rire de l'engouement de leur fils. "Nous avons passé un incroyable moment, surtout Louis", ont-ils écrit sur Twitter le 6 juin.