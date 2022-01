Si elle a décidé d'en parler ouvertement aujourd'hui, dit-elle, c'est pour partager sa "positive attitude face à cette maladie". "J’ai la chance d’être suivie par une équipe médicale et infirmière incroyable à l’Hôpital Delta du CHIREC, j’ai été mise en contact avec Think Pink – l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein – qui soutient dès le premier jour toutes les personnes touchées par la maladie et j’ai le soutien inconditionnel de ma famille, de mes amis et de tous mes collègues. Par ailleurs, aujourd’hui, la recherche médicale fait tellement de progrès que je peux aspirer à un avenir, je l’espère, sans nuage."

"Cela fait maintenant deux mois que je vis avec cette maladie et j’aimerais vous dire que la vie continue ! Avec des moments parfois plus difficiles mais aussi avec de belles surprises et des rencontres de gens formidables", continue-t-elle avant de conclure par ces mots: "Le message que j’aimerais vous transmettre est de prendre soin de vous, d’écouter votre corps et de vous faire dépister en passant votre mammographie selon les recommandations. Si je suis arrivée à vous sensibiliser grâce à ce message et à mon expérience, j’aurai tout gagné ! Parce que dites-vous bien que cela n’arrive pas qu’aux autres…"

Comme ses nombreux followers qui lui ont envoyé un message de soutien, nous souhaitons à Mademoiselle Luna beaucoup de courage pour traverser cette période difficile .

Ce jeudi soir, Mademoiselle Luna, deejay belge et animatrice de Radio Contact, a dévoilé sur Instagram la maladie dont elle souffrait depuis plusieurs mois en silence : un cancer du sein., écrit-elle à côté d'une photo où elle pose sans sa belle chevelure blonde.