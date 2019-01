Ce temps gris et humide vous démoralise ? Vous vous dîtes que la semaine va être longue ? On pense avoir trouvé la photo qui vous procurera à nouveau la joie et la bonne humeur ! Il suffit de vous rendre sur le compte Instagram de Victoria Beckham pour l'admirer.

Ce week-end, la styliste anglaise a immortalisé son époux, David Beckham, en train de faire une sieste aux côtés de leur chien, Olive, visiblement apaisé et heureux. Dans la famille Beckham, même le chien est chic. Sur son dos, on peut observer une couverture rouge et blanche Louis Vuitton. Tel maître, tel chien.