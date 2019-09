Dans le reportage, on découvre notamment que la Première dame n'a pas (du tout) apprécié un cliché de son mari en déplacement à l'île de Saint-Martin. Sur ce dernier, on retrouve Emmanuel Macron en compagnie d'un jeune, sorti de prison, et son ami. Après que le président lui a fait la morale quant à son comportement, le chef d'Etat a posé aux côtés des deux jeunes. Petit problème: Emmanuel Macron n'a pas remarqué que l'un d'entre eux faisait un doigt d'honneur à la caméra. Si la photo a fait le tour de la Toile et a abondamment été commentée sur les réseaux sociaux, la première à qui elle déplaît est Brigitte Macron, selon Nathalie Schuck, une des auteures de la biographie Madame la présidente. " Si elle avait été présente, la Première dame n'aurait jamais laissé faire cette photo", explique-t-elle dans le documentaire.





Des erreurs que l'épouse du président veille à ne plus laisser passer désormais, ayant écarté les conseillers qui avaient eu tendance à la tenir à l'écart jusque là.