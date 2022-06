"Prétentieux" Selon le spécialiste, auteur de l'ouvrage Prince William : la vraie vie d'un futur roi, tout a commencé dès l'arrivée de Meghan Markle au sein de la famille royale. La relation est encore balbutiante quand Harry décide d'annoncer ses fiançailles en privé en 2017. L'aîné aurait alors lancé cette phrase : "Est-ce que tu es sûr de toi ? Tu ne vas pas trop vite avec cette fille ?" Pour Pierrick Geais, le duc de Sussex n'aurait "pas supporté" cette deuxième question. "Il a trouvé le terme ‘cette fille’ très prétentieux et snobe et n’a pas supporté que l’on parle de Meghan Markle, qui est la femme qu’il aime, de cette façon", souligne-t-il dans son livre. Le froid s'est installé pour ne jamais les quitter.

La terre entière semble être au courant : Harry et William ne se supportent plus. La brouille entre les fils de Diana est commentée de long, en large et en travers depuis le "Megxit" (ou "Sussexit"). Mais qu'en est-il de l'élément déclencheur ? L'auteur Pierrick Geais a récemment défendu une théorie.