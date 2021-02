Ils ont bien grandi. Emme et Max, les jumeaux de Jennifer Lopez ont fêté leurs 13 ans ce 22 février. Pour fêter l'anniversaire de sesdignement, la chanteuse s'est transformée en maman poule et a gratifié le duo d'un petit-déjeuner au lit XXL. L'occasion de voir la star totalement au naturel dans un superbe peignoir en soie coloré.

"Mes beaux bébés sont adolescents aujourd'hui ! Oh mon dieu ! Je n'arrive pas à croire que cela fait 13 ans que je les ai portés tous les deux jusque chez moi, dans mes bras, au milieu d'une tempête de neige. De ce blizzard sont sortis deux petites noix de coco parfaites qui ont chamboulé ma vie et m'ont appris le vrai sens de l'amour", a-t-elle écrit sur Instagram où la vidéo affole les compteurs avec plus de 7 millions de fois.

Toute la tribu est actuellement en République dominicaine où Jennifer Lopez tourne son prochain film, Shotgun Wedding. La production de ce long-métrage a récemment été bouleversée puisque Armie Hammer, accusé de tendances cannibales par plusieurs femmes, a été remplacé par Josh Duhamel suite à la polémique.