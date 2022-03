Un moment cocasse. Les coulisses des SAG Awards ont été le théâtre d'une drôle de scène entre Salma Hayek et Fran Drescher. L'actrice mexicaine et celle qui incarnaitsur le petit écran ont été victimes d'un accident de robe malencontreux dans la joie et la bonne humeur.

"Mon gant est resté accroché à la robe de la grande Fran Drescher. J'étais coincée aux toilettes alors que je devais remettre un prix à Michael Keaton... qui était lui aussi coincé aux toilettes !", a expliqué Salma Hayek sur son compte Instagram. On y voit les deux amies discuter avec complicité le temps de l'incident soit réparé. La séquence, partagée ce mardi 1er mars, a été vue près de 4 millions de fois en vingt-quatre heures.