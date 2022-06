"Les bras vers le bas"

Le 5 juin, les Cambridge sont apparus une nouvelle fois au balcon de Buckingham Palace avec la reine. Un moment solennel et musical de plus pour clôturer les festivités en beauté. Et c'est Charlotte qui a fait en sorte que son grand frère respecte le protocole en vigueur devant les caméras et les badauds. "Les bras vers le bas, George", entend-on la fillette de 7 ans lui dire d'un ton ferme. Une manière de montrer qu'elle n'est pas qu'une farceuse invétérée. La vidéo de ce moment savoureux a été vue 1.8 million de fois.