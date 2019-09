Peu avant de monter sur la scène principale du festival de Dour cet été, Joseph Mount, tête pensante de Metronomy, nous accueille tout sourire pour discuter avec fierté et nostalgie de son parcours et de son nouvel album Metronomy Forever. Déjà trois ans que cet opus se faisait attendre. Il faut dire que le Britannique de 36 ans (qui ne fait pas du tout son âge) était bien affairé à d’autres activités, comme celle de producteur. Il a notamment travaillé sur le disque Honey de la chanteuse suédoise Robyn, avec laquelle il avait déjà collaboré sur son propre album Summer 08 avec le titre "Hang Me Out to Dry"..

(...)