Interviewé via Skype par la RTBF, Eden Hazard expliquait comment il vivait le confinement à Madrid.

Si tous ses fans étaient contents d'avoir de ses nouvelles, bon nombre d'entre eux se disaient que cela faisait un petit temps qu'Eden Hazard n'avait plus été chez le coiffeur.

Habitués à avoir les cheveux courts et une barbe bien taillée, comme il se plait à le partager sur Instagram, le Brainois avait plutôt les cheveux longs et une barbe de plusieurs jours.

Mais pas question d'adopter ce nouveau look. "Je crois que je vais trouver une solution ! Les quatre lascars là (NDLR: ses enfants), ils vont me couper les cheveux, je crois ! On va faire comme ça, ce sera plus facile." répondait-il à Benjamin Deceuninck.

Et le Belge n'a pas tardé à honorer sa parole. Le lendemain, il appelait son coiffeur pour lui montrer comment il s'est débrouillé en plein confinement.

Quel changement !