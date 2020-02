Ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella, ont fêté il y a peu leur anniversaire ; c’était le 10 décembre. Le 25 janvier, c’était à son tour de souffler ses bougies, 42 cette année. Charlene Whittstock a reçu un beau cadeau : ses jumeaux qui sont de vrais petits fantaisistes se sont habillés "en tenue de fête" pour chanter dans une courte vidéo "Happy Birthday" à leur maman. Perchés sur un canapé blanc, ils y vont de bon cœur et la princesse n’a pas tardé à publier ce moment sur Instagram !

Sur le réseau social, on peut d’ailleurs voir à quel point ses enfants sont importants dans sa vie. Elle expliquait d’ailleurs fin 2019 à Point de Vue qu’elle était "une maman présente, protectrice, une maman de terrain." S’émerveillant ensuite de tout ce que les jumeaux lui apportent : "Moi, en tant que maman, je découvre, j’apprends. Je trouve merveilleux de suivre leur évolution, de les accompagner sur ce chemin."

À côté de l’éducation de ses "twins", ce qu’elle affectionne particulièrement, Charlene se doit d’être une présence forte sur le Rocher. Remise de cadeaux aux personnes âgées, participation aux Grace Awards, visites dans le cadre de sa fondation et de celles du prince, grands événements monégasques, apparitions régulières sur le balcon du palais, la princesse Charlene remplit ses obligations avec douceur et s’implique fortement dans ses œuvres et fondations qui lui tiennent à cœur. Mais toujours dans la réserve… Il est rare que l’ex-championne de natation sud-africaine se départisse de son regard rêveur et ses sourires sont plutôt rares. Comme en cette Sainte-Dévote, le 27 janvier dernier. Il y avait pourtant de quoi rire avec Jacques et Gabriella, qui sont vraiment des enfants au naturel pétillant !