Cette fois-ci, c'est la bonne ? Pleinement remise du COVID-19, Charlène de Monaco a réaffirmé son retour sur le Rocher avec un panache digne de son statut. La princesse de 44 a en effet réalisé une sortie somptueuse le 17 juin.

Albert et son épouse, arrivés sans les jumeaux, étaient attendus la cérémonie d'ouverture du 61e Festival de télévision de Monte-Carlo. Charlène avait misé sur une robe vert émeraude drapée et asymétrique signée Lanvin. Ses boucles d'oreilles serties de diamants venaient sublimer sa coupe courte et platine. La princesse avait aussi misé sur une parure issue de la collection Palmyre de la maison de joaillerie Van Cleef & Arpels. En tout et pour tout, ses accessoires affichaient la somme rondelette de 454.000 euros.

Là, la Sud-Africaine a également affiché sa complicité avec Adriana Karambeu, membre du jury. Jean Reno et l'actrice américaine Jane Seymour étaient aussi présents pour cette soirée de gala qui aura totalement éclipsé la mauvaise passe de la princesse.