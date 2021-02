Après un style plus sage au moment de réaliser le portrait officiel de la famille princière monégasque aux côtés d'Albert II et de leurs jumeaux, l'ancienne nageuse a remis ça. Ce 9 février, à l'occasion du lancement du tournoi de rugby "Monaco Sevens", la maman de Jacques et Gabriella est apparue avec une coupe au bol à la garçonne encore plus courte que la précédente. Un choix très Peaky Blinders, souligne Vanity Fair.





Dans un récent entretien avec, Charlène de Monaco remettait les points sur les i : oui, elle estmais rien ne l'empêchera de continuer. Il est vrai que son "half hawk", une coiffure qui révélait une partie de son crâne rasé, avait provoqué de vives réactions à l'approche de Noël.