"Toute première visite"

Selon les informations de Voici, l'ancienne nageuse a pu revoir ses jumeaux Jacques et Gabriella. D'abord tenue secrète, cette entrevue avec ses enfants et Albert II aurait eu lieu le 23 décembre, en Suisse. Les retrouvailles se seraient tenu "dans un petit salon privé de la clinique autour d'un sapin acheté à la va-vite qu'ils ont échangé quelques cadeaux", lit-on dans le magazine paru ce 31 décembre. "C'était un moment très important pour Charlène qui recevait sa toute première visite", a précisé une source. Le trio a ensuite rallié la Principauté, laissant Charlène fêter Noël seule. Aucune photo de cet événement n'a été révélée et c'est à travers un dessin que la famille princière a souhaité de joyeuses fêtes aux Monégasques.