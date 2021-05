Elle fait rimer grand retour avec engagement. Absence remarquée lors de l'E-Prix, réseaux sociaux inactifs depuis un mois et demi... la princesse Charlène se faisait plus que discrète ses derniers temps. Ce 18 mai, la maman de Jacques et Gabriella s'est rappelée au bon souvenir de sa communauté en publiant une photo puissante.

À travers sa fondation, l'épouse d'Albert II a affiché son soutien pour la lutte contre le braconnage de rhinocéros en Afrique du Sud, son pays natal. "Merci à vous de ne pas nous oublier", a-t-elle écrit, immortalisée aux côtés d'un mammifère meurtri. Comme le précise Monaco-Matin, c'est le photographe animalier Christian Sperka qui a pris ce cliché de la Princesse de 43 ans. Cet engagement en faveur du majestueux animal d'Afrique ne date pas d'hier. En 2018, Charlène de Monaco s'était rendue à Limpopo, province du nord du pays, pour visiter un orphelinat de rhinocéros.