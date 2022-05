Famille réunie

Ce samedi 30 avril, la Sud-Africaine a fait une apparition surprise et officielle à l’occasion de la remise des prix du "Monaco ePrix", course automobile en monoplace électrique. Cheveux courts aux reflets platine, blazer asymétrique oversize anthracite et pantalon de costume fendu : Charlène a affirmé son sens très personnel de la mode pour marquer le coup. La princesse a aussi joué le jeu des photographes, prenant la pose avec ses jumeaux Gabriella et Jacques, et Albert II. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis le 9 février 2021. L'ancienne nageuse avait assisté au lancement du tournoi de rugby "Monaco Sevens" avant d'entrer dans une longue zone de turbulence loin du Palais.

C'est ainsi que l'entourage de Charlène de Monaco aime à la décrire. Ni Kate Middleton, ni Grace Kelly, la princesse de 44 ans trace sa propre voie, suivant son instinct et les projets qui lui tiennent à coeur. Et ce n'est manifestement pas son année éprouvante, entre hospitalisation en Afrique du Sud et convalescence prolongée en Suisse, qui y changera quelque chose. Son grand retour sur le Rocher va en ce sens.