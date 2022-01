Son retour n'est pas pour demain. Monégasques et observateurs de la royauté attendaient de pied ferme la Saint-Dévote. Fête nationale prisée, l'événement coïncide aussi habituellement avec l'anniversaire de Charlène de Monaco. Mais ces 25, 26 et 27 janvier, la princesse de 44 ans était encore aux abonnés absents, et le Palais princier a tenu à faire savoir pourquoi.

"Avec son époux S.A.S. le prince Albert II, elle s’associe de tout cœur à l’ensemble des Monégasques et résidents à l’occasion de ces célébrations. Dès que sa santé le lui permettra, ce sera avec joie que la Princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec eux", lit-on dans un communiqué. Si la "convalescence de S.A.S. la Princesse Charlène se poursuit actuellement de façon satisfaisante et très encourageante", il faudra encore attendre "plusieurs semaines" pour la revoir sur le Rocher. Actuellement, le "suivi de ses soins dentaires" est prioritaire. C'est donc accompagné des jumeaux Jacques et Gabriella, 7 ans, et de Caroline de Monaco qu'Albert II a embrasé la barque de la Saint-Dévote cette année.