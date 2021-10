, est toujours

où elle se remet doucement, mais sûrement d’une grave infection de la sphère ORL.

Petite mine

Malgré un large sourire, c’est l’inquiétude qui semble primer. Charlène de Monaco a partagé son premier portrait depuis le 25 août et ses retrouvailles avec le prince Albert II et les jumeaux. La princesse de 43 ans, récemment victime d’un malaise

"Dieu vous protège" , a-t-elle écrit sur son compte Instagram ce samedi 2 octobre. Vêtue d’un col roulé noir, l’ancienne nageuse y apparaît souriante et avec les cheveux moins courts que précédemment. Mais sa petite mine et ses traits émaciés ont sauté aux yeux de ses admirateurs. "Oh la belle princesse trop affaiblie", a notamment écrit un internaute quand de nombreux fans se sont enquis de son état de santé. La date de retour de Charlène sur le Rocher n’a toujours pas été établie.