Emmitouflés dans leurs doudounes, les deux enfants sont une fois de plus à croquer.





La famille royale de Monaco est actuellement en vacances à New-York. Jeudi, sur son compte Instagram, Charlene de Monaco a immortalisé ses deux enfants à Ground Zero, site dédié aux victimes des attentats du 11 septembre.

Gabriella et Jacques posent dans leurs doudounes, du blanc pour la petite fille et du bleu pour le petit garçon. Jacques porte un bonnet aux couleurs du drapeau américain, tandis que Gabriella, qui affiche une moue boudeuse, est habillée avec une chapka blanche, bleue et rouge.

C'est la première fois que les jumeaux se rendent à New-York. Leur maman a publié une vidéo où l'on voit les deux bambins en haut de l'Empire Stade Building ou dans les allées du Musée américain d'Histoire Naturelle de la ville. Spiderman est même de la partie. En légende, l'épouse du roi Albert a écrit : "Premier voyage à New-York. Une magnifique aventure et une incroyable expérience ! Merci".

Charlene de Monaco a l'habitude de poster des photos de ses enfants. Il y a dix jours, ils étaient pris en photo avec leurs cartables pour la rentrée des classes. L'occasion de suivre les aventures de Jacques et Gabriella à Monaco... et aux quatre coins du monde.