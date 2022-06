Deux semaines. C'est le temps que les Monégasques auront dû attendre pour revoir leur princesse. Le 4 juin dernier, la Cour révélait en effet que Charlène avait été testée positive au coronavirus et qu'une période d'isolement allait être respectée à la lettre. Le jeudi 16 juin, la Sud-Africaine est réapparue au balcon du Palais.

Tenue cintrée noire et rouge à lèvres rouge intense, Charlène avait l'air d'être en pleine forme aux côtés d'Albert II et de leur fille Gabriella, 7 ans. Jacques, lui, était absent et certains observateurs se demandent déjà s'il a pu contracter le virus à son tour. Le trio a fait cette apparition publique pour la Fête-Dieu (ou Corpus Domini, Ndlr) célébrée chaque année soixante jours après Pâques. Cette fête catholique fut instituée par le pape Urbain IV en 1264.