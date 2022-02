"Je me rejouis"

Absente du Rocher depuis trois mois, la princesse convalescente de 44 ans a accepté de prêter son nom et ses traits à un manga. L'épouse d'Albert II est effectivement l'un des personnages du 6e tome de Blitz, ouvrage créé entre Monaco et le Japon. "Elle a tout de suite accepté. Plus tard, elle a pu voir les planches et elle n’a demandé aucune modification", s'est enthousiasmé Cédric Biscay, auteur de cette aventure dédiée aux échecs et validée par le grand champion russe Garry Kasparov.



Charlène, toujours prise en charge dans un établissement spécialisé, a partagé sa joie. "Je me réjouis de la sortie du sixième tome de Blitz magnifiquement sublimé par Garry Kasparov et dessiné par Daitaro Nishihara. L’idée de participer à l’aventure 'Blitz' m’a immédiatement séduite et je remercie Cédric Biscay de m’avoir invitée à découvrir l’univers du manga", a-t-elle fait savoir dans un communiqué. De quoi combler un peu l'attente des Monégasques.