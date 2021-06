Sur un premier cliché, on peut voir la famille princière fêter les 5 ans d'Aiva, la fille du plus jeune des deux frères de l'ancienne nageuse de 43 ans, Sean Wittstock. Réunie autour d'un copieux gâteau, la tribu semble plus soudée que jamais malgré une absence qui fut longtemps nimbée de mystère. Sur la seconde, Albert II et les enfants se sont glissés dans la peau de rangers pour une balade qui s'apparente à un safari. Un beau moyen pour la Princesse de partager son combat de longue date avec les siens. On ne sait pas encore si c'est au complet que la famille repartira pour le Rocher situé à quelque 12 000 kilomètres de là.