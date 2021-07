"Moment douloureux" "une période difficile", mais elle dit avoir pu compter sur Albert, "son roc et sa force". "Ce qui fut extrêmement pénible pour moi, c'est quand mon équipe médicale m'a informé que je ne pourrais pas retourner à la maison pour mes 10 ans de mariage. Sans son amour et son soutien, je n'aurais pas pu traverser ce moment douloureux", a-t-elle déclaré.



Le 3 juillet, Charlène de Monaco partageait un extrait de la série documentaire consacré à son couple sur son compte Instagram. "Merci pour les cadeaux d'anniversaire, votre générosité et votre confiance", adressait-elle aux Monégasques. Elle le reconnaît volontiers : elle a vécu, mais elle dit avoir pu compter sur Albert,, a-t-elle déclaré.Le 3 juillet, Charlène de Monaco partageait un extrait de la série documentaire consacré à son couple sur son compte Instagram., adressait-elle aux Monégasques.

Un rendez-vous manqué dont elle est la première à être peinée. Le 1er juillet 2021 marquait les 10 ans de mariage de Charlène et Albert II de Monaco, mais la fête tant espérée n'aura pas eu lieu et la Princesse de 43 ans était aux abonnés absents. En Afrique du Sud depuis plusieurs mois, la maman de Jacques et Gabriella a dû rester sur ses terres natales pour venir à bout d'une infection ORL. L'ancienne nageuse, dont l'absence a fait couler de l'encre, s'est exprimée dans le média anglophone Channel24