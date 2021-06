Mais sur le Rocher, les sorties officielles s'enchaînent et il a fallu trouver une remplaçante à l'ancienne nageuse. Absente au Grand Prix de Formule 1, puis au lancement de l’événement "Oceano pour tous", Charlène a pu compter sur Stéphanie de Monaco pour assurer une tâche qui lui incombe habituellement. La soeur d'Albert II de Monaco a donc effectué la traditionnelle visite aux jeunes mamans et à leurs bébés à la maternité du centre hospitalier Princesse Grace ce 31 mai. Quant au retour la maman de Jacques et Gabriella dans la Principauté, aucune date n'a été communiquée.