Sur un nouveau cliché dépourvu de légende, le prince et la princesse monégasques, 10 ans de mariage au compteur depuis le 1er juillet, s'enlacent tendrement sur la terrasse d'un lodge. Mais malgré ces tendres retrouvailles, un détail a interpellé les internautes. "Elle a petite mine la pauvre", "la Princesse triste", "elle a l'air épuisée", peut-on lire dans la section commentaires. Si certains estiment que toute cette mise en scène paraît "forcée", il semble bon de rappeler que Charlène de Monaco a subi une anesthésie générale à l'hôpital mi-août. Le but ? Se défaire complètement de sa longue infection de la sphère ORL. Le début de l'été sud-africain devrait bientôt lui faire le plus grand bien.