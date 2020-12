Début septembre, la presse people noircissait des pages sur le nouveau look, qualifié d’étonnant, de la princesse Charlène. Perfecto en cuir jaune sur les épaules, elle était apparue avec une coupe que n’auraient pas reniée les chanteuses d’Abba à la grande époque.

© AFP

Deux mois et demi plus tard, nouveau changement de style radical. La nouvelle coupe de cheveux de l’épouse du prince Albert II de Monaco n’est pas passée inaperçue lors d’une distribution de cadeaux aux enfants. La crinière rasée sur un côté et dans la nuque fait cette fois penser aux coiffures en vogue dans les clubs les plus branchés ou à ce que l’on pouvait voir pendant les années new wave, au début des eighties. De quoi en surprendre plus d’un.